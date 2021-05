https://it.sputniknews.com/20210521/eurovision-2021-maneskin-tra-i-favoriti-orgogliosi-di-rappresentare-litalia-11226580.html

Eurovision 2021, Maneskin tra i favoriti: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia"

Eurovision 2021, Maneskin tra i favoriti: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia"

In gara con altri 25 gruppi e artisti per aggiudicarsi il premio dell'Eurovision 2021 in Olanda, i Maneskin conquistano il pubblico. 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T16:08+0200

2021-05-21T16:08+0200

2021-05-21T16:08+0200

eurovision

festival

eurovisione

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/11228612_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_403124d5a22738cdc42b014f49261a54.jpg

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin portano la loro 'Zitti e Buoni' sul palco dell'Eurovision Song Contest, dove domani sabato 22 maggio si terrà l'attesissima finale dall'Ahoy Arena di Rotterdam. Premio conteso tra 26 gruppi differenti, ma i quattro ragazzi romani partono da favoriti, secondo i bookmakers, visto anche il loro accesso di diritto alla finale. "Un po' ci stiamo credendo", hanno detto gli artisti, citati dall'Ansa.Per loro, autenticità e sincerità, "siamo quattro amici che suonano insieme", e si dicono ottimisti che il festival musicale in Olanda possa mandare un messaggio di speranza "per il futuro e per il mondo dell'arte e dello spettacolo".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurovision, festival, eurovisione, musica