Eurovision 2021, aggiunti 10 finalisti in gara per sabato

Eurovision 2021, aggiunti 10 finalisti in gara per sabato

I cantanti di 17 nazioni si sono esibiti ieri sera per la seconda semifinale, rimasti ora in 10 ad accedere alla selezione di sabato.

2021-05-21

La seconda semifinale della 65sima edisione dell'Eurovision Song Contest ha visto in gara 17 paesi per i contesi ultimi 10 posti per la finale di sabato 22 maggio. La sfida è iniziata con l'italiana Senhit, rappresentante di San Marino, e il suo featuring con Flo Rida, riuscita a passare il turno per la finale.Ecco la scaletta dei 10 che si aggiungono ai 16 già decisi in precedenza:Eliminati dopo la seconda semifinale:Gli altri finalisti in gara per sabato, decisi dopo la prima semifinale, sono:6 sono i gruppi che sono ammessi di diritto in finale:

2021

