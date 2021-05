https://it.sputniknews.com/20210521/essere-carini-non-e-una-scusa-i-pescatori-norvegesi-vogliono-cacciare-delfini-e-balene-11203295.html

Essere "carini" non è una scusa: i pescatori norvegesi vogliono cacciare delfini e balene

I pescatori norvegesi hanno sostenuto che focene e delfini sono diventati così numerosi che dovrebbero essere aperti alla caccia. 21.05.2021, Sputnik Italia

Il consiglio dell'Associazione norvegese dei Pescatori Costieri ha chiesto alle autorità di rimuovere il divieto di caccia su diverse specie di delfini e balene attualmente protette. Nella loro petizione pubblicata dal quotidiano commerciale Fiskeribladet, i pescatori citano la crescita di stock preziosi come il motivo per cui la protezione non è più necessaria.Secondo l'Institute of Marine Research, nuovi calcoli indicano che ci sono 250.000 focene e 200.000 delfini nell'Atlantico nord-orientale.Kiil, nativo di Northern Troms, dice che nella sua infanzia si poteva avvistare la focena occasionale solo se si era molto fortunati. Ora è diverso, ha detto.Inoltre, i pescatori incontrano crescenti problemi nel trovare focene incastrate nelle loro reti. Quasi 3.000 focene vengono catturate ogni anno nella pesca norvegese. Nel complesso, ha sostenuto che sarebbe meglio cacciare queste specie in uno stato in cui sono più adatte come cibo e in modo molto più umano.Lo scienziato marino Arne Bjørge dell'Institute of Marine Research ha confermato il quadro secondo cui sia i delfini che le focene sono numerosi nelle acque norvegesi. Tuttavia, non condivide l'impressione dei pescatori che gli stock siano aumentati. Tuttavia, anche a visto il problema della pesca accidentale, ha sostenuto che legalizzare la caccia alle balene è politicamente impossibile.Mentre la caccia alle balene fa parte della cultura costiera norvegese da secoli dall'età vichinga in poi, ad oggi, solo la caccia alle balenottere minke è consentita nel paese. Queste sono cacciate come cibo animale e umano e per l'esportazione in Giappone. La pratica della caccia alle balene ha incontrato una feroce opposizione da parte degli ambientalisti e degli attivisti per i diritti degli animali per motivi etici ed ecologici. Al culmine della caccia commerciale alle balene, centinaia di grandi balene, tra cui balenottere comuni e balenottere azzurre, venivano uccise ogni anno.

