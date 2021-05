https://it.sputniknews.com/20210521/ema-raccomanda-monitoraggio-per-vaccinati-con-astrazeneca-con-coagulazione-anomala-del-sangue-11230467.html

Ema raccomanda monitoraggio per vaccinati con AstraZeneca con coagulazione anomala del sangue

Ema raccomanda monitoraggio per vaccinati con AstraZeneca con coagulazione anomala del sangue

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato un'ulteriore visita medica per le persone che hanno sofferto di trombosi o carenza di piastrine nel... 21.05.2021, Sputnik Italia

Inoltre, il regolatore europeo ha sconsigliato di applicare la seconda dose di vaccino AstraZeneca a persone che hanno sviluppato trombosi in combinazione con la trombocitopenia dopo la prima somministrazione.L'Ema qualifica i casi citati come "molto rari" ma continua a mettere in guardia sui possibili sintomi in modo che un paziente possa consultare un medico più rapidamente in caso di necessità. Il 7 aprile l'Agenzia europea per i medicinali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno riconosciuto che esiste un possibile nesso di causa ed effetto tra il vaccino anti-Covid di AstraZeneca e la formazione di coaguli di sangue, sebbene abbiano sottolineato che il numero di questi casi è molto basso. A metà marzo diversi Paesi europei hanno sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino anglo-svedese dopo che sono stati registrati diversi casi letali di trombosi dopo l'inoculazione.

