Elezioni Milano, Sala non si sente la vittoria in tasca e fa una richiesta al Pd

Giuseppe Sala verso la definizione del perimetro politico che lo sosterrà alle elezioni autunnali. Fuori il M5S, dentro Azione di Calenda. E ad Albertini... 21.05.2021, Sputnik Italia

Beppe Sala vede un centrosinistra e un centrodestra alla pari nella corsa a Palazzo Marino del prossimo autunno.“A spostare da una parte all’altra i voti sono i candidati. Per questo non mi sento la vittoria in tasca e non dormo sonni tranquilli”, afferma il sindaco uscente intervistato dal Corriere della Sera.Un aspetto strategico a Sala è chiaro, “bisogna aprire il campo” se si vuol vincere come centrosinistra a Milano.Ecco perché la sua adesione ai Verdi europei, ed ecco perché la telefonata avuta con Carlo Calenda che ha confermato a Sala “la volontà di esserci con un proprio simbolo”, ha rivelato il sindaco di Milano.No all’accordo con il M5S, anche a MilanoSala crede nell’alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma crede anche che in questa fase “si trovano nel mezzo del fiume e dobbiamo capire su che sponda sbarcano”, ecco perché non ha stretto una alleanza con i grillini meneghini.La richiesta di Albertini di allargare il campoAlbertini, che ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Milano ma che farà parte dell’attività di propaganda del centrodestra, aveva chiesto un allargamento della governance di Milano a partiti di varia estrazione.A questa ipotesi Sala ha risposto in questi termini:

