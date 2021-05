https://it.sputniknews.com/20210521/dopo-lo-stromboli-anche-letna-riprende-lattivita-con-fontane-di-lava---video-11216786.html

Dopo lo Stromboli, anche l’Etna riprende l’attività con fontane di lava - Video

Dopo lo Stromboli, anche l’Etna riprende l’attività con fontane di lava - Video

L'Etna riprende la sua attività nel cuore della notte con una fontana di lava spettacolare. Nessuna preoccupazione per la popolazione, ma quasi una risposta... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T12:01+0200

2021-05-21T12:01+0200

2021-05-21T12:01+0200

etna

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10350587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4d0805c2fb1c34bf6434fe1d2e1a914.jpg

La scorsa notte l’Etna ha ripreso l’attività vulcanica con alte colonne di lava sparate in uno scurissimo e terso cielo notturno.L’attività dell’Etna quest’anno si è dimostrata molto intensa e questo nuovo parossismo giunge a 48 ore circa dalla ripresa dell’attività dello Stromboli.La fontana di lava notturna sull’EtnaL’attività stromboliana dell’Etna è ripresa intorno alle ore 2.20 locali sul cratere di sudest con “tremore vulcanico” ha riportato l’Osservatorio etneo di Catania.In seguito, intorno alle ore 3.04 locali, l’attività “è passata a fontana di lava” con “dispersione della nube eruttiva in direzione SE”.Ne è seguita poi una modesta colata lavica che già alle ore 8.33 di questa mattina era data “in raffreddamento”, anche il tremore vulcanico è tornato ai livelli precedenti la fontana di lava.L’attività dello StromboliSecondo l’ultimo comunicato emesso venerdì 21 maggio alle ore 10.47, lo Stromboli mostra una attività meno intensa con “la colata lungo la Sciara del Fuoco” meno alimentata, infatti “il fronte più avanzato non raggiunge più la linea di costa e si attesta a circa 300 metri sopra il livello del mare”.Proseguono, seppur in modo discontinuo, gli “episodi esplosivi” che a tratti divengono più intensi. La situazione al momento non mostra “variazioni significative” scrive l’INGV nel comunicato.

etna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

etna, video