Dl Semplificazioni, multe per chi ostacolerà la transizione digitale

Nella bozza del decreto sono previste sanzioni per chi non favorisce la digitalizzazione della P.A. Il compito di monitorare spetterà all'Agid. 21.05.2021, Sputnik Italia

I dirigenti pubblici diventano responsabili in prima persona della transizione digitale della P.A.Questo è quanto prevede la bozza del decreto Semplificazioni, ancora in discussione.Sarà l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) a vigilare e in caso a segnalare le "violazioni degli obblighi di transizione digitale" alla presidenza del Consiglio, che prenderà le dovute contromisure. Chi non fornirà i dati e i documenti richiesti dall'Agid per il monitoraggio rischia anche multe da 10 mila a 100mila Euro. In caso di inadempienze, il ministero dell'Istruzione potrà sostituirsi agli enti locali nella progettazione e esecuzione dei lavori di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole.

