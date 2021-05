https://it.sputniknews.com/20210521/covid-italia-600-morti-per-contagi-sul-lavoro-11217122.html

Covid Italia, 600 morti per contagi sul lavoro

L'età media dei contagiati è di 46 anni, e i decessi contano per la maggior parte uomini. 21.05.2021, Sputnik Italia

Nel 16o comunicato del 21 maggio pubblicato online dall'INAIL, risulta che dall'inizio della pandemia in Italia i decessi per contagio da Covid sul lavoro sono stati 600.I casi mortali sono 49 in più rispetto ai 551 rilevati dall'INAIL il 31 marzo dell'anno scorso, dei quali 11 ad aprile, 10 a marzo, 4 a febbraio, 8 a gennaio di quest’anno, mentre gli altri sono riconducibili ai mesi precedenti.L'83,5% dei morti sono uomini, seguiti dai lavoratori tra i 50-64 anni (72%), gli over 64 anni (19,2%) e quelli tra i 35-49 anni (8%). La percentuale delle vittime femminili è pari al 69%. Il numero delle lavoratrici contagiate, tuttavia, supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione di Calabria (49,2%), Sicilia (46,3%) e Campania (44,4%).L’età media dei contagiati Covid-19 sul lavoro è di 46 anni, mentre di 59 anni per i deceduti. Per il 42,4% degli infetti si tratta della classe 50-64 anni, seguita dalla fascia 35-49 anni (36,7%), under 35 anni (18,9%) e over 64 anni (2%). L’86,2% delle denunce riguarda lavoratori italiani.Il restante 13,8% sono stranieri, soprattutto rumeni (21,1% dei lavoratori stranieri contagiati), peruviani (12,9%), albanesi (8,2%), moldavi (4,5%) ed ecuadoriani (4,2%).

