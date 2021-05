https://it.sputniknews.com/20210521/covid-incontro-g20-per-vaccini-100-milioni-di-dosi-ai-paesi-poveri-11222281.html

Covid, incontro G20 per vaccini: 100 milioni di dosi ai Paesi poveri

Covid, incontro G20 per vaccini: 100 milioni di dosi ai Paesi poveri

Aperta la discussione tra i leader europei e mondiali sulla delicata questione della fornitura dei vaccini nei paesi con difficoltà economiche. 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T14:12+0200

2021-05-21T14:12+0200

2021-05-21T14:12+0200

I leader delle maggiori potenze economiche mondiali si sono riuniti in un vertice globale sulla salute questo venerdì a Roma per discutere di un approvvigionamento più efficace e meno costoso di vaccini alle nazioni più povere.Infatti, se da un lato in molte nazioni sviluppate la campagna vaccinale procede a tempi spediti, con un drastico calo di contagi, morti e ricoveri, nei paesi meno sviluppati la carenza dei farmaci contro il Covid sta vedendo l'innesco di situazioni alquanto gravi dove il virus infuria, a volte fuori controllo.Nella discussione, l'Unione Europea ha inoltre promesso l'istituzione di almeno tre hub di produzione di vaccini in Africa, dove la carenza di dosi è un problema serio, in modo da stimolare la produzione a lungo termine e fare fronte ai contagi. Inoltre, è stato detto che i produttori di farmaci tra cui Pfizer e BioNTech annunceranno grandi forniture di vaccini Covid-19 a costo zero alle nazioni povere per cercare di correggere lo squilibrio globale.Venerdì anche la GAVI Vaccine Alliance ha dichiarato di aver accettato di acquistare 200 milioni di dosi del vaccino di Johnson&Johnson, cercando di colmare una grave carenza nel suo programma di condivisione dei vaccini. I leader mondiali, tra cui i presidenti di Cina, India, Francia e Sudafrica, sono stati chiamati a riconoscere l'importanza del cosiddetto ACT-Accelerator, uno strumento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per distribuire vaccini, farmaci e test Covid-19 in tutto il mondo, che tuttavia vede ancora una carenza di $19 miliardi per raggiungere gli obiettivi prefissati.Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è elencato tra gli oratori, hanno detto gli organizzatori del summit. All'inizio di maggio l'amministrazione Biden ha appoggiato le richieste di molti paesi in via di sviluppo di una rinuncia ai brevetti per i vaccini Covid, nella speranza che ciò stimolerebbe la produzione e consentirebbe una distribuzione più equa degli scatti in tutto il mondo.Questa proposta era stata fortemente contestata da alcune nazioni europee, che avevano invece chiesto la rimozione delle barriere commerciali statunitensi che considerano la principale strozzatura che impedisce un aumento della produzione di vaccini.

