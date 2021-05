https://it.sputniknews.com/20210521/covid-i-cani-rilevano-tracce-del-virus-meglio-dei-tamponi-11227428.html

Covid, i cani rilevano tracce del virus meglio dei tamponi

Covid, i cani rilevano tracce del virus meglio dei tamponi

L'accuratezza dei nostri amici a quattro zampe sarebbe addirittura del 97%, secondo un nuovo studio francese. 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T23:37+0200

2021-05-21T23:37+0200

2021-05-21T23:37+0200

coronavirus nel mondo

cani

ricerca scientifica

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10347049_0:111:2100:1292_1920x0_80_0_0_5dd203ea9ad4ef9ec76b35ff9a7e995e.jpg

Secondo la ricerca, citata da The Guardian, i cani potrebbero essere più ampiamente utilizzati per lo screening di massa nei luoghi affollati, come stazioni e aeroporti, in quanto sono in grado di rilevare la presenza delle particelle di Covid-19 nelle persone meglio di molti tamponi.Lo studio, condotto tra marzo e aprile dalla scuola veterinaria nazionale francese e dall'unità di ricerca clinica dell'ospedale Necker-Cochin di Parigi, ha dimostrato che i cani sono in grado di rilevare la presenza del virus con una precisione del 97%, e sono risultati corretti nel 91% dei casi per i campioni negativi. Una recente revisione di 64 studi ha rilevato che i tamponi naso/oro-faringei identificano correttamente in media il 72% delle persone infettate dal virus con sintomi, e il 58% di negativi.Tréluyer ha affermato che i cani non sostituiranno i test PCR, che sono significativamente più affidabili dei tamponi, ma potrebbero "aiutare a identificare quelle persone che dovrebbero sottoporsi a un test virale completo e quindi facilitare i test di massa".Nello studio francese, i ricercatori hanno raccolto campioni - batuffoli di cotone premuti per due minuti sotto le ascelle dei partecipanti - da 335 persone di età compresa tra i 6 e i 76 anni che si sono presentate per un test PCR presso i centri di test di Parigi. I tamponi sono stati poi sigillati e dati ad almeno due dei nove cani utilizzati nello studio per essere annusati. I proprietari dei cani non sapevano quali campioni fossero positivi. Ricercatori di vari paesi, tra i quali Australia, Germania e Gran Bretagna, hanno utilizzato i cani per rilevare il Covid, mentre Finlandia ed Emirati Arabi Uniti l'anno scorso hanno lanciato prove con cani da traccia negli aeroporti internazionali di Helsinki e Dubai.

https://it.sputniknews.com/20210422/una-gabbia-troppo-piccola-per-un-cane-di-grossa-taglia-non-e-molto-sicuro---video-10448728.html

https://it.sputniknews.com/20210516/cani-poliziotto-la-verita-dietro-il-loro-olfatto-10552464.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, cani, ricerca scientifica, medicina