Covid, ambasciatori UE sostengono all'unanimità l'accordo politico sul certificato digitale

Il Comitato dei rappresentanti permanenti nell'Unione europea (Coreper) ha sostenuto all'unanimità l'accordo politico per introdurre passaporti digitali... 21.05.2021, Sputnik Italia

unione europea

All'inizio della giornata il commissario europeo per la giustizia Didier Reynders ha affermato che a partire dal 1° luglio tre tipi di certificati di negatività al coronavirus saranno disponibili nell'Unione Europea e riguardano la vaccinazione avvenuta, il recupero dalla malattia o un test negativo. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE avevano precedentemente annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare sull'introduzione dei certificati-Covid nell'UE. Il 26 maggio l'accordo sarà votato dalla commissione parlamentare per le libertà civili e ci sarà una votazione finale per l'approvazione dell'accordo durante una sessione plenaria il 7-10 giugno.

unione europea