Condizioni di salute Berlusconi, Tajani: "è un combattente, ma deve stare a riposo forzato"

Il Cavaliere è stato dimesso dal San Raffaele alcuni giorni fa ma non ha ancora del tutto recuperato dalla polmonite bilaterale causatagli dal Covid. 21.05.2021, Sputnik Italia

Berlusconi è tornato a casa da qualche giorno, ma le sue condizioni di salute sono ancora precarie.Il leader di Forza Italia infatti non si è ancora completamente ripreso dalla polmonite bilaterale causatagli dal Covid.Nonostante il suo medico curante, Alberto Zangrillo, qualche giorno fa avesse rassicurato tutti tramite Twitter, chi è vicino all'ex premier conferma il suo non pienamente avvenuto recupero. Nella giornata odierna Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione 'Un giorno da pecora' ha affermato che Berlusconi "deve stare a riposo assoluto a casa, non può svolgere attività politica attiva, non può partecipare a riunioni".Tajani ha aggiunto che il Cavaliere "sta a casa con una stanza attrezzata per esser assistito" poiché "ha ancora le conseguenze del Covid".

