Che ci fa un'iscrizione in russo sulla fusoliera di un caccia statunitense F-16?

Il caccia multifunzionale americano F-16 acquistato da una compagnia privata ha volato per la prima volta nello Stato dell'Arizona.

L'aereo è stato acquistato dalla compagnia Top Aces, con sede in Canada: i suoi caccia vengono noleggiati per fungere da ipotetico nemico nelle esercitazioni aeree in diversi Paesi, principalmente negli Stati Uniti. Il nuovo F-16 della sua flotta, a sua volta, ha strani simboli sulla fusoliera che ricordano gli emblemi delle forze aerospaziali russe e dell'aviazione cinese. Pertanto la stella rossa a cinque punte è associata a segni distintivi di aerei russi, mentre il bordo giallo attorno alla stella con l'emblema cinese. Sempre sulla fusoliera dell'aereo c'è un'iscrizione in russo che dice: "l'esperienza è importante". Durante il suo primo volo, il caccia è decollato dalla base di Mesa Gantway, situato presso il Centro di eccellenza degli F-16 in Arizona, dove la compagnia prevede di mantenere l'intera flotta. La compagnia prevede di espanderla a 29 aerei, secondo The War Zone.

