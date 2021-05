https://it.sputniknews.com/20210521/capo-mi5-accusa-facebook-di-aver-dato-pass-gratuito-a-terroristi-con-nuovo-sistema-di-messaggi-11229166.html

Capo MI5 accusa Facebook di aver dato "pass gratuito" a terroristi con nuovo sistema di messaggi

La nuova crittografia infatti potrebbe favorire gruppi terroristici e di adescamento dei minori, minacciando la sicurezza di migliaia di persone. 21.05.2021, Sputnik Italia

Il capo dell'ente di sicurezza e spionaggio inglese MI5, Ken McCallum, ha accusato Facebook di aver dato un vero e proprio "free pass" ai terroristi con i suoi piani per la crittografia end-to-end dei messaggi.Nella sua prima intervista, riportata dal Daily Mail, McCallum ha detto che i piani di Mark Zuckerberg consentirebbero meglio ai terroristi di pianificare attacchi su Messenger e Instagram senza essere visibili ai servizi di sicurezza. Il servizio di sicurezza ha infatti spiegato che Facebook è impostato per smettere di utilizzare algoritmi che contrassegnano contenuti illegali, rendendoli invece visibili solo al mittente e al destinatario. Il servizio dell'intelligence vorrebbe invece che l'azienda mantenesse i contenuti visibili in modo che possano essere trasmessi se ritenuto necessario.Ha sottolineato che, se i servizi segreti avessero informazioni che qualcuno sta costruendo una bomba o filmando un video del martirio nel loro salotto, sarebbero stati in grado di richiedere un mandato al Ministro degli Interni e a un giudice anziano. "In questo modo, potremmo accedere a quella stanza, verificare se una bomba sia effettivamente in costruzione o meno. E dobbiamo avere questa capacità anche online", ha detto.A lui si è unito Neil Basu, capo nazionale dell'antiterrorismo, che ha aggiunto che le persone potrebbero morire e gli abusi sui minori sfuggire alla cattura se Facebook continuasse con il loro piano di "mettere la privacy davanti alla sicurezza".Un portavoce dell'azienda di Facebook ha risposto ai reclami dell'MI5 difendendo la privacy del servizio offerto da Facebook.

