Covid in Italia: prosegue calo ricoveri, oggi meno contagi ma più vittime

2021-05-21T17:34+0200

29.655.728 sono le dosi di vaccino somministrate in totale, mentre 9.629.451 persone (16,25 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.In base ai 5.218 nuovi contagi rilevati oggi, 523 in meno di ieri, il numero dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.183.476. Nell'ultimo giorno a 12.695 persone è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus, 121 in meno di ventiquattro ore fa. Il bilancio complessivo dei guariti raggiunge quota 3.766.660. Il coronavirus ha ucciso nell'ultimo giorno 218 persone, 54 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid superano quota 125mila, fermando a 125.028.SEGUE

