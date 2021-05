https://it.sputniknews.com/20210521/bill-gates-si-appella-ai-paesi-ricchi-per-sostenere-in-tutto-il-mondo-la-lotta-contro-il-covid-11242917.html

Bill Gates si appella ai Paesi ricchi per sostenere in tutto il mondo la lotta contro il Covid

Bill Gates si appella ai Paesi ricchi per sostenere in tutto il mondo la lotta contro il Covid

Il co-fondatore di Microsoft ha ribadito ancora una volta l'esortazione per un accesso più equo ai vaccini in tutti i Paesi. 21.05.2021, Sputnik Italia

Intervenendo in videoconferenza al vertice Global Health di Roma, Bill Gates ha esortato ancora una volta i Paesi economicamente avvantaggiati a sostenere gli sforzi per contrastare la pandemia di Covid e a garantire un maggiore accesso ai vaccini in tutti i Paesi del mondo, in particolare quelli poveri.Bill Gates ha tuttavia rilevato che gli sforzi compiuti contro la pandemia non sono bastati.Gates ha voluto evidenziare che oltre l'80% del primo miliardo di vaccini anti-Covid disponibili è stato usato nei Paesi ricchi, e meno dell'1% di dosi ha raggiunto la gente dei Paesi economicamente svantaggiati. Gates ha suggerito due azioni immediate: "condividere dollari e dosi".Ricordiamo che a sorpresa Bill Gates si è schierato contro la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid, idea sostenuta energicamente dall'amministrazione del presidente americano Joe Biden con l'obiettivo di superare i problemi di approvvigionamento dei vaccini.

