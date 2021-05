https://it.sputniknews.com/20210521/bersani-difende-conte-fischiato-anche-quando-faceva-gol-dalla-tribuna-vip-11228789.html

Bersani difende Conte: fischiato anche quando faceva gol dalla tribuna vip

Pier Luigi Bersani difende l'operato di Giuseppe Conte e dice che i vip dello schieramento che lo appoggiavano, erano scontenti anche quando lui faceva le cose... 21.05.2021

Anche quando Conte faceva dei gol, “e lui qualche gol l’ha fatto”, veniva comunque fischiato dalla tribuna vip ha affermato Luigi Bersani, deputato di Leu, partecipando a ‘Piazzapulita’ il programma di La7 dedicato ai temi politici e di attualità, come riportato da Il Fatto Quotidiano.In Italia, invece, “siccome non siamo uniti, ci mettiamo ogni tanto una camicia di forza”.Governo azzoppato dal tradimento politicoE poi chiaro e tondo parla di “un governo (quello di Giuseppe Conte, ndr) che è stato azzoppato da un tradimento politico”, ma per fortuna che a disposizione avevamo “una personalità riconosciuta in tutto il mondo che sa fare il suo mestiere”, ovvero Mario Draghi.Tuttavia Bersani sulla gestione della pandemia non ci vede niente di diverso rispetto al governo di Conte: “A me pare che prevalga una continuità col precedente governo”.Svolta sulla campagna vaccinale?Secondo i dati riportati da ‘Our World in data’, l’Italia è al 7° posto a livello globale per numero di vaccini somministrati ogni 100 abitanti, preceduta in Europa solo dalla Germania.

