1 italiano su 2 è immune al Covid tra vaccinati e contagiati guariti

1 italiano su 2 è immune al Covid tra vaccinati e contagiati guariti

Gli italiani ormai immuni al coronavirus dovrebbero essere la metà della popolazione o quasi, e questo per effetto della diffusione del contagio che ha colpito... 21.05.2021, Sputnik Italia

Circa la metà della popolazione italiana sarebbe ormai immune al coronavirus secondo i dati della Fondazione Bruno Kessler, che da 15 mesi sono il fornitore ufficiale dei dati statistici per il Comitato tecnico-scientifico del governo.Tra autoimmuni e vaccinati, quindi, si sale per approssimazione ad un livello di italiani immuni compreso tra il 43% e il 53%.Se la campagna vaccinale dovesse proseguire al ritmo attuale di circa 500 mila vaccinazioni al giorno, è facile ipotizzare che ben presto si potrà aggiungere un ulteriore 10% di popolazione protetta contro la pandemia.La pandemia non è alle spalleLo studio, però, fa notare come non andrà mai abbandonato il monitoraggio e il controllo della situazione anche dopo la campagna vaccinale, perché le varianti stanno lì e possono creare dei problemi.Per quanto riguarda la mascherina, anche per questo studio andrà portata all’aperto obbligatoriamente per tutta l’estate e forse la potremo togliere in via definitiva a settembre.

