WSJ: "Tregua Israele-Hamas forse già domani"

WSJ: "Tregua Israele-Hamas forse già domani"

Le ostilità tra le forze armate israeliane e Hamas vanno ormai avanti da oltre dieci giorni. 20.05.2021

2021-05-20

2021-05-20T11:30+0200

2021-05-20T11:30+0200

La firma di un cessate il fuoco tra lo stato d'Israele e Hamas potrebbe arrivare già nella giornata di domani.A lanciare l'indiscrezione, nelle ultime ore, è stato il Wall Street Journal, che ha citato fonti a conoscenza dei negoziati.In particolare, viene precisato che i mediatori egiziani e qatarioti avrebbero compiuto ''progressi nei colloqui con i leader di Hamas'', con Israele che si sarebbe detto vicino al raggiungimento degli obiettivi militari.Le trattative tra USA e IsraeleIeri primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le pressanti richieste del capo di stato americano Joe Biden per un cessate il fuoco in Palestina, ribadendo ai giornalisti che le operazioni lungo la Striscia di Gaza continueranno fino a quando gli obiettivi non saranno raggiunti.A sua volta, il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi, in una conversazione con il segretario di Stato americano Antony Blinken tenutasi ieri, ha riferito a quest'ultimo che Tel Aviv avrà bisogno ancora di pochi giorni per completare le operazioni militari a Gaza.Da parte sua, il Segretario di Stato americano ha chiarito alla sua controparte che gli Stati Uniti si aspettano una rapida cessazione delle ostilità. A riferirlo è Axios, citando un funzionario dell'amministrazione di Tel Aviv.Nella chiamata, Blinken ha informato Ashkenazi che gli Stati Uniti non appoggeranno l'iniziativa francese su Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma che il sostegno americano a Israele sulla questione di Gaza, in particolare alle Nazioni Unite, non potrà durare ancora a lungo.Le ostilità in PalestinaLe tensioni tra Israele e Hamas si sono intensificate dopo che un tribunale israeliano ha deliberato per lo sfratto di diverse famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme, con circa 4.000 razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, oltre 1.200 dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistico israeliano.

