Voce e sesso occasionale: per i ricercatori c'è un legame

Ricercatori tedeschi hanno inviduato un legame tra la voce e la libido.

I ricercatori tedeschi hanno analizzato i dati di oltre 2mila persone. Hanno chiesto agli intervistati di compilare un questionario in cui dovevano valutare le proprie qualità, dopodiché hanno esaminato il timbro e l'altezza del suono della voce, utilizzando uno specifico programma per computer. I ricercatori per la prima volta sono riusciti a valutare gli indicatori soggettivi di voce "alta" e "bassa". Questa conclusione non riguarda solo gli uomini, ma anche le donne. Gli scienziati hanno aggiunto che il legame tra il timbro della voce ed altri tratti della personalità, come la socievolezza, l'ansia, l'apertura, la stabilità emotiva, era meno evidente e in alcuni casi non era persino rilevabile.Ha concluso che la voce può influenzare le relazioni interpersonali, ed esempio determinando la prima impressione. Una persona può valutare, dopo aver ascoltato un discorso, se l'interlocutore ha un interesse, se è amichevole, triste, quanto è attraente la sua voce. In base a questo le persone iniziano a riflettere sulla fiducia che può trasmettere o sul suo carattere dominante.Un altro studio ha mostrato di recente che i soggetti sessualmente attivi vivono più a lungo, si ammalano con meno frequenza e nel complesso si sentono più felici.

