Via le sanzioni sul Nord Stream 2

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rinuncerà alle sanzioni contro alcune delle principali parti coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Le decisioni di Washington sul Nord Stream 2 sono intese come “la consapevolezza che la Germania è un partner importante per gli Stati Uniti su cui si può contare in futuro”.Washington ha imposto sanzioni agli appaltatori che lavoravano alla posa di tubi nel 2019, costringendo l'azienda svizzera Allseas ad abbandonare i lavori. Il 1° gennaio scorso il Senato degli Stati Uniti ha superato il veto dell'allora presidente Donald Trump e ha approvato il budget della Difesa per il 2021 che include sanzioni contro Nord Stream, in particolare nei confronti delle società che forniscono servizi assicurativi e di certificazione necessari per completare il gasdotto.

