Toscana, esplosione nel Chianti: due dispersi fra le macerie di una casa

Corsa contro il tempo per portare in salvo le due persone che presumibilmente si trovano sotto le macerie dell'edificio di due piani crollato per l'incendio... 20.05.2021, Sputnik Italia

Le operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme sono ancora in corso, mentre si cerca spasmodicamente tra le macerie di ritrovare ancora in vita le due persone che risultano disperse. L'edificio, un'abitazione di due piani, è stato distrutto dall'incendio divampato dopo l'esplosione all'interno del palazzo. L'incidente è avvenuto questa mattina a Greve in Chianti, contrada Dudda, in provincia di Firenze. Sono ancora sconosciute le cause della deflagrazione. Sul posto sono presenti anche i carabinieri per tutte le rilevazioni del caso.

