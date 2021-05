https://it.sputniknews.com/20210520/tifosi-stranieri-senza-visto-in-russia-per-le-partite-degli-europei-di-calcio-11199640.html

Tifosi stranieri senza visto in Russia per le partite degli Europei di calcio

A San Pietroburgo senza visto per le partite di Euro 2020: solo tampone negativo e Fan ID

2021-05-20T21:34+0200

Il premier russo Mikhail Mishustin ha convalidato le norme per consentire ai cittadini stranieri di recarsi agevolmente in Russia per assistere alle partite dei prossimi Europei di calcio, riporta il comunicato stampa del comitato organizzatore di UEFA Euro 2020 a San Pietroburgo. Sostanzialmente ai possessori del biglietto di qualunque nazionalità sarà richiesto solo un tampone negativo al coronavirus e la tessera del tifoso (FAN ID). I tifosi che arriveranno in Russia per assistere agli Europei potranno rimanere nel Paese fino al 12 luglio. Sono state inoltre disposte agevolazioni e semplificazioni per il movimento del personale coinvolto nell'evento sportivo, come delegazioni ufficiali Uefa, giornalisti e volontari. All'inizio di marzo Alexey Sorokin aveva precisato di auspicare nella presenza dei tifosi almeno al 50% della capienza nello stadio di San Pietroburgo. Europei 2021Euro 2020, posticipato al 2021 a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19, si disputerà dall'11 giugno all'11 luglio. Le partite si svolgeranno in 11 città di 11 Paesi diversi:Nella città russa si disputeranno 6 gare della fase a gironi, tra cui la partita tra Belgio e Russia che potrebbe risultare decisiva per il gruppo B della fase a gironi, e un quarto di finale il 2 luglio alle 18.In Italia allo stadio Olimpico di Roma si disputeranno 3 gare della fase a gironi, tra cui la partita inaugurale l'11 giugno alle 21 tra Italia e Turchia, e un quarto di finale il 3 luglio alle 21. Le semifinali e la finalissima si giocheranno allo stadio Wembley di Londra.

