Guerra in Medio Oriente, Israele conferma il cessate il fuoco

Guerra in Medio Oriente, Israele conferma il cessate il fuoco

Il Consiglio dei ministri di Israele ha preso la decisione sulla sospensione dei bombardamenti dei territori nella Striscia di Gaza palestinese, riporta... 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T21:51+0200

2021-05-20T21:51+0200

2021-05-20T21:52+0200

Giovedì sera il Consiglio dei ministri convocato per le questioni di sicurezza ha discusso i passi da intraprendere nei confronti della Striscia di Gaza. I media locali hanno riferito che ministri e capi delle forze dell'ordine avrebbero preso in considerazione un cessate il fuoco unilaterale.In precedenza il ministro della Difesa di Israele Beni Gantz aveva espresso l'intenzione di proseguire con la campagna militare contro Hamas finché non saranno raggiunti gli obiettivi.Il cessate il fuoco entra in vigore a partire dalle ore 2.00 locali.Le tensioni ad IsraeleLa più grande escalation israelo-palestinese degli ultimi anni è iniziata lunedì sera, quando dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati oltre 600 razzi contro Israele. L'IDF ha lanciato attacchi di rappresaglia contro obiettivi di Hamas a Gaza, uccidendo almeno 30 persone, tra cui dieci bambini, secondo un portavoce del ministero della Salute dell'enclave palestinese.Gli attacchi hanno seguito l'aumento delle tensioni bilaterali sulla scia di una sentenza del tribunale israeliano per lo sfratto di diverse famiglie palestinesi da Gerusalemme.Lunedì, i palestinesi si sono scontrati con le forze di sicurezza israeliane vicino alla moschea di Al-Aqsa mentre la nazione celebrava la Giornata di Gerusalemme, che commemorava la conquista della Città Vecchia da parte di Israele dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967.

