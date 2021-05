https://it.sputniknews.com/20210520/studio-i-vaccini-anti-covid-hanno-creato-almeno-9-nuovi-miliardari-11192287.html

Studio: i vaccini anti-Covid hanno creato almeno 9 nuovi miliardari

Studio: i vaccini anti-Covid hanno creato almeno 9 nuovi miliardari

Il lancio sul mercato dei sieri anti-Covid ha portato grandissimi profitti ad una ristrettissima schiera di persone 20.05.2021, Sputnik Italia

Stando ad un'analisi presentata dal gruppo The People's Vaccine Alliance, una rete di organizzazioni ed attivisti che si battono per l'abolizione dei brevetti sui sieri, i profitti derivanti dalla vendita dei vaccini anti-Covid hanno creato almeno nove nuovi multimiliardari."Tra loro i nuovi nove miliardari hanno una ricchezza netta combinata di $ 19,3 miliardi (pari a 15,8 miliardi di euro), abbastanza per vaccinare completamente 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito", si legge in una nota diffusa dall'organizzazione.Si stima inoltre che, oltre ai nove neomiliardari, altre otto persone che erano già miliardarie in precedenza hanno visto incrementare il proprio patrimonio combinato di oltre $ 32 miliardi grazie ai proventi del vaccino.Tra i nomi di spicco presenti nella lista figurano Stephane Bancel, AD di Moderna, una delle case farmaceutiche che hanno sviluppato uno dei vaccini, così come Ugur Sahin, il suo omologo alla BioNTech, la casa produttrice dello Pfizer.Lo studio arriva in vista del vertice sulla salute globale del G20 che si terrà questo venerdì e durante il quale saranno discusse le richieste di rimozione della proprietà intellettuale sui vaccini Covid-19.I sostenitori di tale decisione affermano che ciò aumenterebbe la produzione nei paesi in via di sviluppo e porrebbe rimedio alla drammatica disuguaglianza nell'accesso ai vaccini

