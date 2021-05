https://it.sputniknews.com/20210520/stellantis-annuncia-la-nuova-organizzazione-del-mercato-in-italia-11195025.html

Stellantis annuncia la nuova organizzazione del mercato in Italia

Stellantis annuncia la nuova organizzazione del mercato in Italia

Stellantis varà l'organico che dovrà dare linfa all'attività del marchio sul mercato italiano. 20.05.2021, Sputnik Italia

Nell’ambito della nuova struttura globale di Stellantis, Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia, ha annunciato oggi l’organizzazione dell'attività operativa in Italia:Stellantis è consapevole della posizione di leadership che detiene sul mercato dell'automotive in Italia, ma la dirigenza non vuole che questo si trasformi in un freno di fronte alla nuove tendenze nel mercato dell'auto.Nei piani di Stellantis c'è anche una riforma totale del sistema di vendita attualmente suddiviso tra i concessionari dei marchi del gruppo: Vauxhall, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Alfa Romeo, Fiat e Jeep. Nei prossimi due anni verrà realizzato un modello di distribuzione multimarca.

