Sostegni bis, via libera dal Consiglio dei Ministri

Sostegni bis, via libera dal Consiglio dei Ministri

Licenziato il nuovo pacchetto di aiuti finanziati da 40 miliardi di extra deficit per il sostegno all'occupazione, alle imprese e lavoratori. 20.05.2021

Dopo l'approvazione alla Camera del dl Sostegni, il governo mette in campo un nuovo provvedimento da 40 miliardi di extra deficit per rilanciare le attività economiche e creare occupazione. Il CdM concluso giovedì a Palazzo Chigi ha dato il via libera al cosiddetto decreto Sostegni-bis. Il dl sarà illustrato nella conferenza stampa delle 16 dal premier Mario Draghi assieme ai ministri dell'Economia, Daniele Franco, e del Lavoro, Andrea Orlando.La bozza del decreto è costituita da 77 articoli che contengono ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, per il lavoro, il rifinanziamento del rem, aiuti ad agriturismi e aziende vitivinicole fino ad uno stanziamento di 100 milioni per le attività chiuse.Previsti, inoltre, finanziamenti alla sanità e alla lotta al Covid. Il nuovo pacchetto di aiuti verrà finanziato con uno scostamento di bilancio per 40 miliardi. Quasi la metà, 18 miliardi, sarebbero destinati agli indennizzi di imprese, partite Iva e famiglie in difficoltà per la pandemia e per sostenere i comuni.L'elenco delle misureTra le altre misure previste nelle bozza figurano: Nella bozza è inoltre prevista una ristrutturazione di Anpal, commissariata nei giorni scorsi, che non avrà più alla guida un presidente ma un direttore e "scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Anpal ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".L'altro grande tema che il provvedimento affronta è il sostegno Alitalia per garantire l'operatività della compagnia e il pagamento degli stipendi, in attesa che si sblocchi la trattativa per Ita con la Ue.

