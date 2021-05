https://it.sputniknews.com/20210520/sondaggi-il-pd-prende-la-ricorsa-su-m5s-e-lega-11188330.html

Sondaggi, il PD prende la ricorsa su M5S e Lega

Sondaggi, il PD prende la ricorsa su M5S e Lega

La strategia in attacco del segretario Enrico Letta paga con una crescita di consensi, ma il PD resta ancora dietro le altre principali forze politiche... 20.05.2021, Sputnik Italia

Il sondaggio sulle intenzioni di voto dell'istituto Emg Different mostra un quadro politico pressoché stazionario in cui l'unica spinta viene dal Partito democratico che nella terza settimana di maggio fa un balzo in avanti approfittando di un calo di consensi di Movimento 5 Stelle e Lega.La Lega resta il primo partito d'Italia, nonostante il ciclo negativo che attraversa da mesi e da cui non sembra riuscire a tirarsi fuori. Il sondaggio segnala un calo di consensi pari a 0,3 punti che portano il Carroccio al 21,9%, molto distante dai risultati ottenuti alle scorse europee pur mantenendo un importante vantaggio sulle altre forze. Il secondo partito è Fratelli d'Italia, questa settimana stabile al 18,5% a mezzo punto dal M5S che perde 0,3 punti ma resta terza forza con il 18%. Il PD è l'unico partito a crescere assieme a Forza Italia, segnando un balzo in avanti di 0,5 punti che lo portano al 17,2%. Il partito di Silvio Berlusconi, invece, passa dal 6,7% al 7%. Italia viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda restano sopra la soglia di sbarramento, rispettivamente al 3,9% e al 3,1%, mentre tutte le altre forze minori si trovano sotto il 2%: Sinistra Italiana all'1,9%, Europa Verde al 1,8%, Cambiamo di Giovanni Toti al 1,3%, Articolo 1 – Mdp al 1,3% (+0,1), Noi con l’Italia al 1,1%, Più Europa al 1,1%.

