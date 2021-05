https://it.sputniknews.com/20210520/sicilia-un-altro-assessore-positivo-al-covid-si-era-vaccinato-a-dicembre-11191909.html

Sicilia, un altro assessore positivo al Covid: si era vaccinato a dicembre

Sicilia, un altro assessore positivo al Covid: si era vaccinato a dicembre

Tutti i membri della giunta sono stati sottoposti ai controlli di rito, mentre l'assessore è stato posto in quarantena. 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T14:58+0200

2021-05-20T14:58+0200

2021-05-20T14:58+0200

Altro caso di Covid-19 nella giunta siciliana presieduta da Nello Musumeci. Ad essere risultato positivo è stato in questo caso l'assessore con la delega al Lavoro Antonio Scavone. La notizia sta destando preoccupazione all'interno dell'amministrazione regionale, dal momento che l'assessore era stato uno dei primi ad essere vaccinato nello scorso mese di dicembre.Per far fronte alla situazione, tutti gli altri membri della giutna sono stati sottoposti a dei controlli. Lo stesso Scavone aveva effettuato nei giorni scorsi due tamponi rapidi, risultati entrambi negativi. La positività si è invece manifestata in seguito al tampone molecolare ed è stata confermata da un ulteriore tampone, il cui esito è arrivato ieri sera.L'assessore Scavone risulta essere completamente asintomatico ed è stato disposto per lui l'isolamento fiduciario.In precedenza, ad essere risultato positivo al nuovo coronavirus era stato l'assessore all'Agricoltura Tony Scilla, che da asintomatico aveva partecipato ad una riunione della giunta lo scorso venerdì.

