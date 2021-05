https://it.sputniknews.com/20210520/salvini-ddl-zan-e-ius-soli-sono-divisivi-11188204.html

Salvini ha ribadito la propria contrarietà al disegno di legge sulle discriminazioni contro le minoranze di genere. 20.05.2021, Sputnik Italia

Il Ddl Zan e la legge sullo Ius Soli sono dei temi di divisi e chi porta tali proposte in Parlamento non fa un buon servizio al Paese.Ad affermarlo quest'oggi ai microfoni di Agorà su Raitré è il leader della Lega, Matteo Salvini, che è intervenuto sulle normative che tanto stanno facendo discutere la maggioranza di governo:Il leader del Carroccio si è quindi detto disponibile a votare anche "domani mattina" una legge sul riconoscimento di alcuni diritti e di tutele contro le discriminazioni "senza però tirare in mezzo i bambini o inventarsi nuovi reati che processano le idee".Siamo qui per risolvere i problemi degli italiani, senza scadenze. Mi sembra irrispettoso mettere scadenze a Draghi, che guida un governo di ricostruzione nazionale, di quelli che si rimboccano le maniche e che pensano che, come nel dopoguerra l'Italia dopo il Covid, abbia la necessità di curarsi, ripartire lavoro e speranza. Mettere una scadenza non mi sembra rispettoso, chiedendo a Draghi di dire oggi cosa farà a febbraio 2022", ha quindi concluso Salvini.Il Ddl ZanLo scorso 4 novembre la Camera dei deputati ha approvato il cosiddetto disegno di legge Zan, ddl Zan, con cui il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan ha promosso una legge volta a tutelare le minoranze di genere, chi viene discriminato per l’orientamento sessuale, identità di genere o per chi viene discriminato a causa del suo stato di disabilità.In caso di approvazione piena da parte del Senato, la legge andrà a modificare ed estendere le protezioni per i crimini d’odio già previste dalla legge Mancino del 1993.

