Rischi del caffè al mattino, i dietologi consigliano le bevande alternative che fanno bene

Rischi del caffè al mattino, i dietologi consigliano le bevande alternative che fanno bene

I dietologi ammettono che il caffè, oltre ad essere il miglior modo per svegliarsi velocemente la mattina, è pieno di vitamine, minerali ed antiossidanti...

La nutrizionista Keri Gans spiega che il disturbo allo stomaco o il nervosismo sono motivi validi per smettere di bere il caffè ed è meglio scegliere altre bevande da consumare la mattina. Inoltre, scrive il portale, il caffè è diuretico e di conseguenza può disidratare ulteriormente il corpo già assetato poco dopo il risveglio.Gans consiglia di sostituire il caffè con il tè giapponese, o qualsiasi altro tè verde. Si può anche fare una transizione dal caffè naturale a quello ai funghi, prodotto con funghi medicinali. Il caffè ai funghi per il gusto non è molto diverso dal caffè naturale, ma contiene pochissima caffeina. Tra l'altro, questo tipo di caffè è ricco di adattogeni, che aiutano il copro a difendersi dallo stress.E' buono da bere la mattina il tè bianco, che contiene antiossidanti e polifenoli, che aiutano a combattere le infiammazioni e l'invecchiamento precoce, sostiene il dietologo Lauren Minchen."Come il tè verde, il tè bianco migliora la salute del cuore riducendo le infiammazioni ed il colesterolo LDL", aggiunge Minchen.Anche il tè rosso rooibos potrebbe essere un'opzione per abbandonare il caffè. In precedenza un gruppo di scienziati aveva scoperto che la caffeina potrebbe compensare gli effetti della mancanza del sonno sul cervello. Tuttavia, la ricerca sottolinea che è un effetto a breve termine, in quanto dopo il quinto giorno delle osservazioni scomparivano le differenze tra il gruppo di persone che beveva caffè con caffeina e decaffeinato.

