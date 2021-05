Porta un nonno, vinci un vaccino: l'iniziativa della Regione Sicilia per vaccinare tutti

https://it.sputniknews.com/20210520/porta-un-nonno-vinci-un-vaccino-liniziativa-della-regione-sicilia-per-vaccinare-tutti-11197122.html

Tre giorni di Open day per allargare il più possibile la vaccinazione con AstraZeneca alla platea degli over 18. Basterà presentarsi agli hub come...

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, escogita una nuova formula per dare impulso alla campagna regionale di vaccinazione: nel fine settimana sarà attuato il progetto "Proteggi te e i tuoi nonni" per vaccinare gli over 18 che accompagnano gli anziani. L'Open Day sarà in corso da venerdì 21 a domenica 23 maggio in tutti gli hub provinciali dell'isola. Destinatari dell'iniziativa sono gli ultra-ottantenni e i loro accompagnatori che potranno essere vaccinati anche se non appartengono a categorie specifiche. Basterà avere più di 18 anni e presentarsi assieme ad una persona che abbia più di 80 anni. Non è necessario un vincolo di parentela e gli accompagnatori possono essere più di uno. Non sarà necessaria la prenotazione e verranno utilizzati per gli accompagnatori, previa adesione volontaria, i vaccini a vettore adenovirale. All'ingresso sarà riservata una corsia per ridurre i tempi di attesa.La campagna di vaccinazione in SiciliaLa Sicilia continua ad essere in coda rispetto alle altre regioni, quartultima per somministrazioni, con l'86,9% delle dosi inoculate sul totale delle ricevute. Hanno fatto peggio solo Calabria, provincia autonoma di Bolzano e Sardegna. Le iniziative della regione per permettere la vaccinazione senza prenotazioni sono state accolte in maniera tiepida dalla popolazione. Sono 310 mila le dosi rimaste nei frigoriferi, rifiutate dai siciliani. Nell'isola sono state somministrate 2.093.815 dosi su un totale di 2.393.895 ricevute.

