https://it.sputniknews.com/20210520/operazione-onda-blu-guardia-costiera-contro-gli-illeciti-ambientali-11200503.html

Operazione "Onda Blu": Guardia costiera contro gli illeciti ambientali

Operazione "Onda Blu": Guardia costiera contro gli illeciti ambientali

Con l'operazione "Onda Blu" condotta a livello nazionale la Guardia Costiera si è impegnata a contrastare i reati a danno dell'ambiente marino e costiero. 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T23:41+0200

2021-05-20T23:41+0200

2021-05-20T23:41+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11198894_0:110:1170:768_1920x0_80_0_0_b74143f6a75f6e10e0f7ea30c75f864b.jpg

In queste ore è terminata una difficile e delicata operazione ambientale, denominata “Onda Blu”, condotta sul territorio nazionale dalla Guardia Costiera, attraverso il Centro di Controllo Nazionale Ambiente (CCNA).Durante l'operazione, che si è protratta per diverse settimane col coinvolgimento degli uomini di tutti i Comandi territoriali per contrastare gli illeciti a danno dell’ambiente marino e costiero, sono stati effettuati 13mila controlli, con l'accertamento di 280 illeciti amministrativi e 183 penali.Sotto la lente degli uomini della Guardia Costiera era finito tutto ciò che poteva mettere a repentaglio l'ecosistema marino e costiero: scarichi idrici non autorizzati o non conformi alle normative vigenti e controllo degli impianti di depurazione sia urbani che industriali; discariche di rifiuti stoccati e/o smaltiti illecitamente in siti non idonei e controllo delle modalità di trasporto e trattamento dei rifiuti in transito nei porti; monitoraggio delle acque ricadenti nelle Aree Marine Protette e controllo delle violazioni inerenti ai limiti di navigazione in prossimità delle suddette aree.A Venezia, Termini Imerese e Reggio Calabria le scoperte più importanti di illeciti, segnala la Guardia Costiera.La Guardia Costiera ha riportato in conclusione i numeri dell'operazione "Onda Blu", a testimonianza del grande lavoro svolto e dei risultati ottenuti.In precedenza Legambiente, denunciando il degrado delle coste, aveva segnalato l'infausta proporzione secondo cui ogni 100 metri di spiaggia ci sono 783 rifiuti, soprattutto plastica, tra cui mascherine e guanti.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia