Non al passo coi tempi: si avvicina al pensionamento lo storico browser Internet Explorer

Non al passo coi tempi: si avvicina al pensionamento lo storico browser Internet Explorer

20.05.2021

2021-05-20T20:44+0200

2021-05-20T20:44+0200

2021-05-20T20:44+0200

Dopo oltre un quarto di secolo di onorato servizio Internet Explorer, il browser sviluppato dalla Microsoft e incluso nei vari aggiornamenti di Windows sin dal 1995, è giunto ormai alle soglie del pensionamento. Al momento non è ancora chiaro se il browser rimarrà disponibile sui computer su cui era già installato o se sarà rimosso tramite successivi aggiornamenti. Nel caso in cui rimanesse disponibile non riceverebbe comunque nuovi aggiornamenti nè di funzionalità né di sicurezza.I perchè dell'addioIl motivo per cui Microsoft ha scelto di congedare il browser o dopo oltre 25 anni è legato all'incompatibilità con le pagine web più moderne: di recente per queste criticità, parallelamente alla diffusione capillare di altri browser tecnicamente migliori e più reclamizzati, veniva utilizzato sempre più di rado dagli utenti: ad oggi si ipotizza che solo l'1% degli internauti ne usufruisce, nonostante il browser sia ancora usato in alcune aziende che hanno ancora installate vecchie versioni di Windows.Recentemente la stessa Microsoft aveva incentivato il passaggio ad altri browser compreso il proprio ultimissimo Edge, che funziona con Chromium, lo stesso sistema con cui Google sviluppa Chrome, il browser più utilizzato e popolare nel mondo.

