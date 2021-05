https://it.sputniknews.com/20210520/marina-usa-smentisce-esercito-cinese-su-cacciata-cacciatorpediniere-americano-11194923.html

Marina Usa smentisce esercito cinese su "cacciata" cacciatorpediniere americano

Nel corso della giornata di oggi la 7° flotta della Marina americana ha bollato come falsa una nota dei militari cinesi relativa alla "cacciata" del... 20.05.2021, Sputnik Italia

In seguito al transito del cacciatorpediniere Curtis Wilbur, il comando meridionale dell'Esercito cinese aveva rilasciato una dichiarazione secondo cui le sue aveva "espulso" la nave da guerra americana dislocata in Giappone dalla regione. Le navi da guerra e gli aerei cinesi avevano seguito il passaggio del mezzo navale statunitense. "Il comportamento statunitense viola il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali, aumenta i rischi per la sicurezza regionale ed è soggetto a incomprensioni, valutazioni errate e incidenti in mare", si affermava in una dichiarazione del comando meridionale dell'esercito cinese, citato dal portale di notizie dell'US Naval Institute. Il comunicato della Marina americana ha proseguito affermando che le forze statunitensi continuano ad operare regolarmente nel Mar Cinese Meridionale, come avviene da più di un secolo, basandosi sul diritto internazionale in contrasto con le rivendicazioni di Pechino sulla sovranità dell'intero tratto di mare.

