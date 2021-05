https://it.sputniknews.com/20210520/lamorgese-in-tunisia-una-linea-diretta-tra-roma-e-tunisi-sui-migranti-11197331.html

Lamorgese in Tunisia: “Una linea diretta tra Roma e Tunisi sui migranti”

Lamorgese in Tunisia: “Una linea diretta tra Roma e Tunisi sui migranti”

È uno dei risultati della visita congiunta della ministra dell’Interno e della commissaria Ue per gli Affari interni. Il presidente Sayed ha chiesto un... 20.05.2021, Sputnik Italia

Più flessibilità sui rimpatri e più dialogo, rapido e tempestivo, tra le autorità di Italia e Tunisia sulle partenze dei barconi dalle coste tunisine. Sono questi alcuni dei risultati della visita congiunta Italia-Ue a Tunisi.La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è volata nella capitale tunisina con la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson oggi in un viaggio che è parso a molti come la seconda tappa della visita dello scorso agosto che aveva posto le basi per un partenariato rafforzato con la Tunisia su controllo dei flussi migratori irregolari, contrasto alla rete criminale e al traffico di esseri umani e sostegno all’economia del Paese.Due temi che sono stati dibattuti nell’incontro con il capo del governo tunisino, Hichem Mechichi, che ha anche l'interim del ministero dell'Interno. Nella nota diffusa dal Viminale si sottolinea anche “l'impegno dell'Italia a continuare a sostenere la Tunisia accelerando il ritmo degli investimenti, contribuendo allo sviluppo delle regioni interne e creando posti di lavoro per i giovani, al fine di ridurre il fenomeno migratorio". Impegno anche dall’UeLa commissaria Johansson nella sua visita ha rinnovato “l'impegno dell'Unione europea a sostenere il processo democratico in Tunisia, uno dei principali partner dell'Ue", è stato reso noto in un comunicato da Bruxelles.Punto cruciale, però, è stato il contrasto alle reti criminali e alla tratta di esseri umani su cui la commissaria e le autorità tunisine hanno “espresso la loro determinazione”. La posizione di SayedIl presidente tunisino, Kays Sayed, che ha accolto Lamorgese e Johansson nel Palazzo presidenziale di Cartagine, ha ribadito dal canto suo "la necessità di adottare un approccio globale sulla migrazione che vada oltre le soluzioni di sicurezza che hanno dimostrato i loro limiti”. Per il capo di stato bisogna approfondire le vere ragioni delle partenze e combattere la povertà e la disoccupazione nei Paesi di origine.

