La Palestina sul cessate il fuoco: "bene, ma non basta"

Il ministro degli Esteri dell'Autorità Palestinese Riyad al-Maliki ha commentato l'adozione del cessate il fuoco da parte di Israele. 20.05.2021, Sputnik Italia

Il diplomatico palestinese ha dichiarato che è lieto di vedere questa decisione di Israele, ma la misura non è sufficiente, la questione principale rimane Gerusalemme.In precedenza i media israeliani avevano riferito che il Consiglio dei ministri convocato per le questioni di sicurezza ha ordinato di proseguire con il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza."Israele, come sempre, cerca di evitare un cessate il fuoco reciproco per non esprimere il riconoscimento dell'altra parte. E, probabilmente, opteranno per un cessate il fuoco unilaterale. E' un bene che questa carneficina, questa aggressione, questo attacco finiscano", ah detto al-Maliki ai margini della riunione dell'Assemblea generale dell'ONU per Israele e Palestina.Secondo il diplomatico, la parte palestinese "non può dimenticare Gerusalemme, i luoghi sacri, la grande moschea, che sono stati profanati ogni giorno dai soldati israeliani".Al-Maliki ha ricordato la politica degli sfratti applicata dalle autorità israeliane e le ha accusato della volontà di "cancellare la natura multiculturale e multireligiosa della città di Gerusalemme", privandola del carattere musulmano, palestinese, arabo e cristiano.La reazione di HamasHamas rispetterà il cessate il fuoco se Israele lo rispetterà a sua volta, fa sapere Taher An-Nono, il consigliere per i media del capo del Politburo di Hamas:

