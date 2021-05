https://it.sputniknews.com/20210520/inps-persi-124mila-posti-di-lavoro-nel-settore-privato-dopo-un-anno-di-covid-11193936.html

INPS: persi 124mila posti di lavoro nel settore privato dopo un anno di Covid

INPS: persi 124mila posti di lavoro nel settore privato dopo un anno di Covid

La perdita di posti di lavoro coincide sostanzialmente con le vittime di oltre un anno di pandemia di coronavirus, che ha ucciso 124.646 persone in base agli... 20.05.2021, Sputnik Italia

L'Osservatorio sul Precariato dell'INPS ha registrato la perdita di 124mila posti di lavoro nel settore privato; i dati si riferiscono allo scorso febbraio, esattamente ad un anno di distanza dall'inizio della pandemia di coronavirus in Italia.Tra prima e seconda ondata la tendenza si è arrestata: a luglio si è registrata un'inversione di tendenza, con 272mila posti di lavori persi, ed il dato ha continuato a migliorare fino a novembre, dove il saldo è stato pari a -97mila. Successivamente, la seconda ondata di Covid autunnale e la nuova stretta alle attività economiche introdotta forzatamente dal Governo hanno accentuato la crisi occupazionale: In base ai dati del bollettino del ministero della Salute pubblicati oggi, in Italia sono stati rilevati dall'inizio dell'epidemia 4.178.261 contagi e 124 810 decessi.

