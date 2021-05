https://it.sputniknews.com/20210520/in-thailandia-per-convincere-le-persone-a-vaccinarsi-regalano-oro-e-mucche-11195864.html

In Thailandia per convincere le persone a vaccinarsi regalano oro e mucche

In Thailandia per convincere le persone a vaccinarsi regalano oro e mucche

Le autorità del distretto di Phon, nella provincia thailandese di Phon Kaen, hanno annunciato che con le prenotazioni per vaccini anti-COVID sarà organizzata... 20.05.2021, Sputnik Italia

In questo modo le autorità locali hanno deciso di attirare più persone possibile, scrive il giornale.Il sindaco del distretto Kittichote Triamvutthikrai ha dichiarato a Bangkok Post che confida di registrare l'affluenza ai punti di vaccinazione dell'80%. La campagna vaccinale nella provincia Phin Kaen parte a luglio. Le prenotazioni sono disponibili dall'inizio di questa settimana.Altre "promozioni" come questa sono state organizzate in altre provincie della Thailandia.Ad esempio, giovedì il canale Thai TV 3 ha riportato che nella provincia di Udon Thani sono in preparazione lotterie con le quali si potranno vincere fertilizzanti minerali. Nel distretto di Mae Chaem invece le autorità propongono ai vaccinati di tentare la fortuna per vincere una giovane mucca.Entusiasmo per la vaccinazione nel PaeseSecondo le stime del ministero della Salute, l'entusiasmo riguardo la campagna di immunizzazione in Thailandia è molto alto. Per raggiungere l'immunità di gregge contro il COVID-19 è necessario vaccinare almeno il 70% della popolazione. Il ministero della Salute pubblica su Internet e social network sistematicamente materiali che invitano la popolazione a vaccinarsi.Campagna di immunizzazione in corsoStando agli ultimi dati del ministero della Salute thailandese, al momento nel Paese le persone vaccinate sono circa 3 milioni. Per la vaccinazione della popolazione In Thailandia vengono usati preparati importati delle compagnie AstraZeneca e Sinovac. Giovedì, in Thailandia è stato consegnato un nuovo lotto del vaccino Sinovac da 1,5 milioni di dosi dalla Cina. All'inizio di giugno nei centri di vaccinazione inizieranno ad arrivare i primi lotti del vaccino AstraZeneca domesticamente prodotti. In totale, nel territorio nazionale saranno prodotti 80 milioni di dosi del farmaco.La Thailandia pianifica di acquistare anche vaccini Pfizer e Sputnik V, ma attualmente questi preparati vengono valutati nel quadro della procedura di registrazione per uso di emergenza presso l'ente di regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, la Thai Food and Drug Administration.

