Giochi Olimpici di Tokyo, Jessica Rossi ed Elia Viviani saranno i portabandiera azzurri

Giochi Olimpici di Tokyo, Jessica Rossi ed Elia Viviani saranno i portabandiera azzurri

Per la prima volta dall'introduzione di questo ruolo nel 1912 ogni nazione avrà due portabandiere in luogo di uno solo 20.05.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha annunciatpo i portabandiera della spedizione azzurra per i Giochi Olimpici che si terranno la prossima estate a Tokyo.A ricoprire questo importante ruolo saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi. Entrambi sono stati campioni olimpici, rispettivamente Viviani nell'Omnium a Rio 2016 e la Rossi nel trap a Londra 2012.Tra i primi a commentare la notizia, c'è stata la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica nel fioretto e portabandiera a Londra 2012.Quella di nominare due atleti come portabandiera è una novità assoluta per i Giochi Olimpici. l Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la prima volta dall’introduzione della figura del portabandiera, nel 1912, ha deliberato una doppia designazione in vista di Tokyo 2020, in ossequio alle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale.Olimpiadi in dubbio?L'emergenza sanitaria dichiarata nel Paese mette di nuovo in dubbio i giochi olimpici di Tokio, già rimandati di un anno nel 2020 per l'emergenza Covid-19.Se arriverà la luce verde del CIO le olimpiadi inizieranno il 23 luglio nonostante la significativa opposizione dei giapponesi.Ad appena due mesi dalla data prevista per l'inaugurazione dell'evento sportivo, infatti, è stata lanciata la petizione "Stop Tokyo Olympics", che chiede al presidente del CIO, Thomas Bach, al premier giapponese, Yoshihide Suga, e ad altri rappresentanti delle istituzioni, di bloccare i Giochi, in quanto metterebbero metterebbe a rischio la salute della popolazione e degli atleti.

