"Farm to fork": appello delle associazioni europee della filiera della carne a vertici Ue

Il progetto Carni Sostenibili dei produttori italiani aderisce alle osservazioni critiche delle associazioni europee della filiera della carne alle autorità... 20.05.2021, Sputnik Italia

Più di 30 organizzazioni della filiera zootecnica europea hanno sottolineato ai vertici della Ue ad un anno esatto dall'annuncio della strategia per il settore "Farm to Fork" (dal Produttore al Consumatore) la mancanza di un'approfondita valutazione d'impatto di questo ambizioso progetto nell'ambito del più grande Green Deal. Alle aziende di settore europee del settore si aggiungono i produttori italiani di carne del progetto "Carni Sostenibili", che sul loro sito hanno pubblicato il corrispondente appello."Carni Sostenibili" critica l'approccio delle autorità europee, che hanno avviato studi e ricerche su singoli obiettivi della strategia perdendo la visione d'insieme.Carni Sostenibili ricorda che la filiera zootecnica europea e italiana hanno in precedenza già promosso iniziative sul Farm to Fork per "cercare un dialogo con le istituzioni e a chiedere un coinvolgimento attivo del comparto nella stesura del nuovo piano". Il testo della lettera sostenuta dalle associazioni della filiera europea delle carni si conclude con 3 richieste:Il settore dell’allevamento, secondo i rappresentanti di questo business, rappresenta il 40% dell’intero settore agroalimentare europeo con un valore stimato in circa 170 miliardi di euro e con oltre 4 milioni di persone impiegate.

