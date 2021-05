https://it.sputniknews.com/20210520/eurovision-dalla-seconda-semifinale-di-stasera-usciranno-10-finalisti-11196747.html

Eurovision, dalla seconda semifinale di stasera usciranno 10 finalisti

I cantanti di 17 nazioni si esibiscono questa sera per la seconda semifinale; i 10 che otterranno il punteggio più alto accedono alla finalissima di sabato 22... 20.05.2021, Sputnik Italia

Questa sera a Rotterdam, alle 20.45 italiane saliranno sul palcoscenico i migliori cantanti europei per la seconda semifinale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest.La prima semifinale si è disputata martedì scorso. Di seguito le nazioni in scaletta stasera all'Ahoy Arena di Rotterdam.Dalla prima semifinale erano usciti 10 finalisti:L'Italia, rappresentata dal gruppo rock dei Maneskin, vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, l'Olanda, vincitrice nell'ultima edizione disputata dell'Eurovision del 2019 con Duncan Laurence nonchè Germania, Francia, Spagna, Regno Unito sono di diritto qualificate alla finalissima di sabato 22 maggio.Eurovisione col pubblicoAl'evento di Rotterdam, seppur con limitazioni per la pandemia di Covid, è presente il pubblico. In precedenza era stato riferito che il concerto sperimentale del gruppo Love of Lesbian a Barcellona, svoltosi alla fine di marzo con 5mila spettatori tutti rigorosamente in mascherina, ha avuto successo dal momento che non è stata rilevata un'impennata dei contagi.

