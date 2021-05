https://it.sputniknews.com/20210520/eni-e-bp-uniscono-le-forze-per-crescere-ancora-in-angola-su-gas-e-greggio-11187482.html

Eni e Bp uniscono le forze per crescere ancora in Angola su gas e greggio

Eni e Bp uniscono le forze per crescere ancora in Angola su gas e greggio

La joint-venture ha un potenziale da 200mila barili al giorno, il memorandum non è vincolante e se ne studiano ancora i dettagli 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T13:42+0200

2021-05-20T13:42+0200

2021-05-20T13:42+0200

eni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10243337_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_65660e369cff6faccc40e58e70d0feb2.jpg

Eni e Bp di nuovo insieme per un nuovo progetto di collaborazione oil&gas. Le due società hanno firmato un memorandum of understanding per una joint venture in Angola.I due colossi energetici puntano a un accordo paritetico in termini di gestioni, ma sarà Eni ad avere il primato di produzione: sui 200mila barili al giorno, di capacità congiunta, il Cane a sei zampe detiene ben 126 mila barili. Si tratta di un altro dei numerosi accordi che Eni e Bp hanno in piedi tra Africa e Medio Oriente e il mercato guarda a una possibile replica del Mua sulla joint venture anche sulle aree mediorientali. Eni in AngolaNel 2020, Eni ha incassato dalla controllata Eni Angola una cedola di 134 milioni di euro. L’Angola è uno dei Paesi africani dove la società in mano a Descalzi è più presente. Sul totale di 123 milioni di barili prodotti nella zona subsahariana da Eni in un anno, l’Angola conta per 46 milioni. La Nigeria è solo seconda con 36 milioni di barili. La partecipazione alla joint venture porta da parte di Eni, le quote in cinque blocchi di esplorazione nel Paese e il Ngc (New Gas Consortium).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

eni