"Determinati a continuare", Netanyahu respinge l'invito di Biden alla de-escalation in Palestina

"Determinati a continuare", Netanyahu respinge l'invito di Biden alla de-escalation in Palestina

Il capo del governo di Tel Aviv ha chiarito che le operazioni militari proseguiranno finché non saranno raggiunti gli obiettivi militari prefissati dall'IDF. 20.05.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le pressanti richieste del capo di stato americano Joe Biden per un cessate il fuoco in Palestina, ribadendo ai giornalisti che le operazioni lungo la Striscia di Gaza continueranno fino a quando gli obiettivi non saranno raggiunti.Le ultime osservazioni di Netanyahu sono arrivate dopo che il premier israeliano aveva già tenuto una conversazione telefonica con Biden all'inizio della giornata. Pur mostrando apprezzamento per "il sostegno del presidente americano", Netanyahu ha ribadito l'operazione militare in corso contro l'ala militare di Hamas andrà avanti.Sempre nella giornata di ieri Mousa Abu Marzook, un alto funzionario di Hamas, ha detto alla TV libanese al-Mayadeen che prevedeva che un accordo reciproco sarebbe stato raggiunto "entro un giorno o due". Sentimenti simili erano stati precedentemente espressi dal capo di stato maggiore dell'IDF Aviv Kohavi, il quale ha però indicato che le operazioni militari sarebbero andate avanti "finché sarà necessario".Le tensioni in PalestinaIl furioso conflitto israelo-Hamas è attualmente al suo decimo giorno, con gli scambi di missili in aumento ei leader mondiali che esortano entrambe le parti ad allentare le tensioni e invocano un cessate il fuoco. In precedenza, l'IDF aveva rivelato che circa 4.000 razzi erano stati lanciati verso Israele da quando erano emerse nuove tensioni e che i jet dell'IDF avevano colpito 40 obiettivi sotterranei di Hamas.Le ostilità nella regione hanno provocato la morte di centinaia di palestinesi, molti dei quali erano donne e bambini. In Israele, i funzionari hanno indicato che almeno una dozzina sono state uccise, compresi almeno due bambini.

