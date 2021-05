https://it.sputniknews.com/20210520/covid-in-italia-sotto-300mila-i-positivi-nuovi-casi-5741-11197035.html

Covid in Italia: sotto 300mila i positivi, nuovi casi 5.741

Covid in Italia: sotto 300mila i positivi, nuovi casi 5.741

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione epidemiologica di Covid, sono stati rilevati nell'ultimo giorno 5.741 nuovi contagi, 164... 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T18:18+0200

2021-05-20T18:18+0200

2021-05-20T19:12+0200

coronavirus

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/11157989_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e5eb7c4dce8b888f2cb42e55a5b99a1.jpg

Le dosi di vaccino somministrate complessivamente sono state 29.035.337.In base ai 5.741 nuovi contagi rilevati oggi, il numero dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.178.261.Nell'ultimo giorno a 12.816 persone è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus, oltre mille in meno di ventiquattro ore fa. Il bilancio complessivo dei guariti raggiunge quota 3.753.965.Il coronavirus si è portato via nell'ultimo giorno le vite di 164 persone, 15 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 124.810. Le persone positive al coronavirus oggi sono 299.486, in calo di 7.244 rispetto al giorno precedente. Tra questi gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 287.559, pari al 96% del totale dei contagiati. I ricoverati con sintomi sono 10.383, 635 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 1.544, 99 in meno di ieri.Solo la Lombardia registra più di mille nuove casi nell'ultimo giorno, pari a 1.003. In sette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano i casi sono stati inferiori a 100.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 251.037 tamponi, mentre il tasso di positività è stato pari al 2,3%, in aumento di 4 decimi di punto percentuale rispetto a ieri.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, italia