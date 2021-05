https://it.sputniknews.com/20210520/copasir-si-dimette-il-presidente-raffaele-volpi-11190867.html

Copasir, si dimette il presidente Raffaele Volpi

Lasciano i due leghisti e Salvini chiede le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un nuovo comitato. 20.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-20T13:21+0200

2021-05-20T13:21+0200

2021-05-20T13:56+0200

Il leghista Raffaele Volpi lascia l'incarico di presidente del Copasir. Assieme a lui si dimette anche il collega del Carroccio, Paolo Arrigoni. Adesso la Lega chiede le dimissioni subito di tutti i componenti.I componenti della Lega nel Copasir hanno fatto sapere che non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e attendono le dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato.Nella Le dimissioni di Volpi arrivano dopo un lungo braccio di ferro con Fratelli d'Italia che, in quanto unica forza di opposizione reclama di diritto il posto di presidente del Comitato. La mossa della Lega arriva a stretto giro dopo che questa i componenti di M5S e PD hanno annunciato l'intenzione di lasciare i lavori del Copasir.Il leader della Lega ha commentato l'abbandono dei lavori del Comitato specificando che "le dimissioni non si annunciano, si depositano, decisioni a minuti".

italia, politica