Bitcoin crolla sotto $ 40.000, è il minimo da febbraio

La criptovaluta continua a perdere sull'onda lunga dell'annuncio di Tesla, la quale ha reso noto che non accetterà più pagamenti in Bitcoin. 20.05.2021, Sputnik Italia

Brutto tonfo per il Bitcoin, il cui valore è crollato a quota 38.869,52, stando a quanto riportato dal portale specializzato Coindesk.Il prezzo della criptovaluta non era mai calato sotto la soglia dei $ 40.000 dallo scorso mese di febbraio.Si tratta di un trend al ribasso iniziato dopo la prima metà di aprile, quando invece Bitcoin aveva fatto segnare un record di $ 64.829.La clamorosa caduta del Bitcoin, che ricordiamo aveva avuto un forte impulso proprio grazie a Musk in seguito all'annunciò di inizio anno dell'investimento da $ 1,5 miliardi di Tesla e della futura accettazione di pagamenti in criptovaluta, è stata innescata dall’annuncio che l’azienda di auto elettriche ha deciso di compiere una repentina inversione a U.L’azienda di Musk ha infatti sospeso l'accettazione di Bitcoin per il pagamento delle proprie automobili.Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Caratteristiche principali di questa valuta non ufficiale sono il fatto di non essere sottoposta ad un ente centrale, l’anonimato, le transizioni crittografate e la quantità prestabilita di moneta virtuale in circolazione. Il valore del Bitcoin è determinato unicamente dalle leggi domanda-offerta.

