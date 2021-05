https://it.sputniknews.com/20210520/antitrust-ue-multa-da-371-milioni-a-unicredit-nomura-e-ubs-per-un-cartello-sui-titoli-di-stato-11196549.html

Antitrust Ue: multa da 371 milioni a Unicredit, Nomura e UBS per un cartello sui titoli di Stato

Durante la crisi dei debiti sovrani sette banche avevano formato un "cartello" condividendo informazioni sulle obbligazioni che gli Stati membri stavano per... 20.05.2021, Sputnik Italia

Un gruppo di sette banche ha operato come un cartello nel mercato primario e secondario dei titoli di Stato dal 2007 al 2011, in piena crisi del debito sovrano. L'Antitrust della Ue ha inflitto una multa dal valore complessivo di 371 milioni di euro per violazione delle norme sulla concorrenza. Tra istituti sanzionati c'è anche il gruppo italiano dell'Unicredit. Solo tre delle sette banche menzionate dalla Commissione Europea sono destinatarie delle sanzioni a: Nomura e UBS, oltre Unicredit che ha ricevuto una multa di quasi 70 milioni di euro.Tutte e tre presenteranno ricorso contro la decisione dell'antitrust. La Commissione ha reso noto che i trader delle banche durante la crisi del debito sovrano si scambiavano informazioni sensibili riguardanti le obbligazione che gli Stati membri stavano per mettere all'asta. Nessuna sanzione per le altre quattro banche che facevano parte del cartello: NatWest, Bank of America, Natixis e Portigon. La prima perché ha collaborato con l'esecutivo europeo nella scoperta del cartello, per Bank of America e Natixis è intervenuta la prescrizione mentre Portigon ha ricevuto una multa pari a zero perché nell'ultimo esercizio ha generato un fatturato nullo.

