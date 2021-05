https://it.sputniknews.com/20210519/zaia-ribatte-sui-vaccini-in-vacanza-daremo-il-richiamo-ai-turisti-italiani-e-stranieri-11171965.html

Zaia ribatte sui vaccini in vacanza: “Daremo il richiamo ai turisti italiani e stranieri”

Il governatore del Veneto non ci sta a perdere ancora fette di turismo per la campagna vaccinale e offre la disponibilità della Regione a coprire le seconde... 19.05.2021, Sputnik Italia

Dopo l’indicazione del generale Figliuolo di prenotare le ferie in base alle date dei vaccini privilegiando l’immunizzazione alle vacanze e sottolineando che sarà complesso realizzare un coordinamento tra più regioni per le seconde dosi, il governatore del Veneto Luca Zaia ribatte e annuncia che la sua Regione i richiami ai turisti li farà.In un’intervista al Corriere della Sera Zaia ha dichiarato di non ritenere che ci siano turisti che si spostano per farsi fare la seconda dose, ma “se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela facciamo. E non soltanto agli italiani: se ci autorizzano, anche agli stranieri”. Il turismo in Veneto rappresenta un 10% del Pil, circa 160 miliardi di euro, un settore che ha pagato carissima la pandemia e ora non ci sta a perdere altro terreno. Quindi dare la seconda dose a chi si troverà in Veneto in caso di necessità “non è da affrontare come una complicazione. Si rilascia un certificato che riporta il lotto del vaccino e poi il turista potrà far registrare la vaccinazione a casa”. Positive le riaperturePer Zaia il decreto Draghi che ha allentato le misure restrittive dando nuove possibilità ad esercenti, ristoratori e settore alberghiero è come quando si guarda il meteo, “visto che dava il brutto, e poi invece è uscito un po’ di sole”. E sottolinea che “i vaccini stanno funzionato” e mantenendo le mascherine, “perché è prudente metterle” si può tornare a pensare alla convivenza con il virus.

