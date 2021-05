https://it.sputniknews.com/20210519/via-libera-della-camera-al-dl-sostegni-e-si-attende-gia-il-bis-11184142.html

Via libera della Camera al dl Sostegni e si attende già il bis

Il testo che racchiude i primi ristori e aiuti del governo Draghi ha superato l’esame del Parlamento e viene convertito in legge: dalla montagna ai genitori... 19.05.2021, Sputnik Italia

Con il via libera della Camera, all’indomani del voto di fiducia chiesto dal governo Draghi, il dl Sostegni ottiene la luce verde e diventa legge. Il testo ha incassato 375 voti favorevoli, 45 astenuti e nessun contrario. E mentre aziende e privati attendono l’effetto pratico del testo, tra ristori, esenzioni e aiuti, l’esecutivo è già al lavoro per il dl Sostegni bis, su cui già domani il Consiglio dei ministri si riunirà.Il dl Sostegni ha un plafond di 32 miliardi e ha introdotto alcune novità rispetto ai provvedimenti del precedente governo: la platea dei beneficiari è stata ampliata eliminando i codici Ateco, che avevano escluso alcuni settori. Inoltre, è stata alzata a 10 milioni la soglia massima di fatturato necessaria per ottenere i sostegni. Nel dibattito in Senato e alla Camera il dl è passato da una quarantina di articoli a più di 90, con integrazioni sul turismo e la montagna e sulle startup.I sostegni dalla A alla ZEcco i principali ristori e fondi stabiliti dal dl, adesso convertito in legge.

